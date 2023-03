Politie op zoek naar 80-jarige Simone Mariën: “Ze kan verward overkomen”

Oudsbergen Oudsbergen telt 7 publieke laadpalen, maar er is uitbrei­ding op komst

In Oudsbergen zijn er vandaag zo’n zeven publieke laadpalen voor elektrische wagens beschikbaar, goed voor veertien laadpunten in totaal. Nieuwe parkings in de gemeente zullen sowieso van laadpalen voorzien worden, maar het is nog niet duidelijk of er dit jaar ook op bestaande parkings nog laadpalen geïnstalleerd zullen worden.