Paasbingo tijdens de paasvakantie

Peer Julie Allary opent met Sweep Story haar eerste pop-up store

Van 2 tot 15 april opent Sweep Story haar eerste pop-up winkel in Peer. Sweep Story is een initiatief van student-ondernemer Julie Allary (21). Op anderhalf jaar tijd wist ze een gevoelige snaar te raken: leven in een opgeruimd huis is veel leuker. Dankzij een samenwerking met Hogeschool PXL is ze nu klaar om haar online business door te trekken in een fysieke winkel.

21 maart