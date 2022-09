Paard op leeftijd Tuur (40) overleeft wolvenaanval: “Straf dat hij zich nog heeft kunnen verdedigen”

Heusden-Zolder 2,5 jaar wachten op zwemles? Dan begint Stephanie wel een zwemschool in eigen tuin: “Er komt zelfs een cafetaria”

Toen Stephanies jongste dochter zes maanden oud was, werd het meisje op de wachtlijst voor zwemlessen in de buurt gezet. We zijn 2,5 jaar later, en nog altijd is ze niet aan de beurt. Dus neemt de mama het heft in eigen handen. Ze opent in haar eigen tuin de ‘Pool School’, mét zelfgebouwd zwembad. “De inschrijvingen stromen binnen.”

