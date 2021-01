Overvaller knevelt twee werkneemsters van apotheek

Tessenderlo / Beringen Verhuurder riskeert celstraf nadat hij astmapa­tiënt zwaar aanpakt

12:21 Een Beringse astmapatiënt werd zwaar aangepakt door zijn verhuurder. De zeventiger heeft het door een chemokuur en de coronacrisis momenteel niet gemakkelijk en moest een tijd geleden ook nog eens ondervinden dat zijn elektriciteit werd afgesloten. Uiteindelijk kreeg hij zelfs stampen in de buik en aan het bovenbeen en werd hij aangevallen met pepperspray. De beklaagde, een man uit Tessenderlo, was in 2017 ook al eens betrokken bij het aanbrengen van slagen en verwondingen bij een huisarts die haar praktijk in hetzelfde gebouw heeft. Hij kijkt voor de feiten aan tegen een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro.