Ouders organiseren avondloopwedstrijd voor hun overleden dochter Renée: “Om haar en alle andere overleden kinderen te herdenken”

Hoepertingen Vermeende dader (40) van brandstich­ting hoeve Hoepertin­gen riskeert zes jaar cel: “De bewoners zijn aan een drama ontsnapt”

Een 40-jarige man uit Wijnegem riskeert een celstraf van 6 jaar omdat hij in de nacht van 21 op 22 september 2019 brand zou hebben gesticht in een hoeve aan de Bartholijnsstraat in Hoepertingen. De bewoners, die na de feiten in het opsporingsprogramma Faroek getuigden, lagen boven in de woning te slapen terwijl de bewakingscamera registreerde hoe de brandstichter te werk ging. “Ik zit al 20 jaar in de criminaliteit maar hier heb ik niets mee te maken”, hield de veertiger zelf vol.

5 januari