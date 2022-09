Oud-agent daagt politiebazen - negen jaar na de feiten - voor rechter in zaak rond stenengooiers

Genk Geen erkenning voor islamiti­sche school in Genk: “Bij twijfel moeten we voorzich­tig zijn”

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft beslist om geen erkenning te geven aan Plura C, een nieuwe school in Genk. De beslissing is gebaseerd op een onderzoek van de Onderwijsinspectie, rapporten van de Staatsveiligheid en OCAD en een financiële doorlichting waaruit blijkt dat er een reëel gevaar bestaat dat de conservatief islamitische beweging Millî Görüs betrokken is bij het pedagogische project.

1 september