“Opnieuw voetballen? Nee, dat voelt vandaag nog te... eng”: drie maanden geleden stopte Rubens (21) hart plots met kloppen op het veld

Houthalen-HelchterenHet is een beeld dat wie erbij was, niet meer van zijn of haar netvlies krijgt. Een grootvader die in paniek het voetbalveld opstormt, om het bewusteloze lichaam van zijn kleinzoon in de armen te nemen. Die kleinzoon was Ruben Sierra, pas 21 en getroffen door een hartstilstand. Drie maanden later vertelt hij hoe ‘blij’ hij is dat het net daar gebeurde. “Als het thuis gebeurd was, hadden mijn ouders me na hun vakantie dood teruggevonden.”