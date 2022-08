Opnieuw gewonde door openzwaaiende autodeur

Hasselt Huis van het Kind verhuist binnenkort naar voormalige rijkswacht­ka­zer­ne

Vanaf 22 augustus verhuist het Huis van het Kind in Hasselt van de Maastrichterstraat naar het historische voormalige rijkswachtkazerne vlakbij stadhuis ’t Scheep. “Hier kunnen we nog beter onze rol invullen als open plek waar iedereen welkom is met vragen over de opvoeding van hun kind”, zo klinkt het.

13 augustus