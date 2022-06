Ook zware wateroverlast op Extrema Outdoor: organisatoren beslissen om dancefestival toch door te laten gaan

Sint-Truiden Bouwbe­drijf Croes NV trekt met vrachtwa­gen langs Truiense scholen voor les ‘dodehoe­kon­geval­len’

Waar vrachtwagens en fietsers of voetgangers elkaar passeren, is er een risico op een dodehoekongeval: dat weten ze bij bouwbedrijf Croes NV uit Geetbets maar al te goed. Om kinderen attent te maken op de gevaren van de dodehoek, trok een vrachtwagenchauffeur vanmiddag langs basisschool Schuttershof in Sint-Truiden.

3 juni