Ontsnap uit escaperoom in Dreamland van Helchteren

Hasselt Podcast en gezel­schaps­spel leiden Hasseltse jongeren voortaan de weg naar hulpverle­ning

Via de ‘ÇAVA? ÇAVA!’-campagne wil Hasselt het welzijn van jongeren tussen 16 en 25 jaar opkrikken. “Uit onze bevraging eind 2020 bleek dat dat de Hasseltse jeugd het moeilijk had. We willen daarom versterkend werken op het uitgebreide aanbod in Hasselt waar jongeren nu al terecht kunnen”, aldus bevoegde schepen Habib El Ouakili (RoodGroen+).

25 september