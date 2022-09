Ongeval op E314 ter hoogte van Houthalen-Helchteren richting Heerlen: linkerrijstrook versperd

Lommel Samen Vooruit Lommel niet verbaasd door afblazen van gezamenlij­ke politiezo­ne: “In andere gemeenten zijn andere problemen”

Donderdagavond raakte bekend dat de fusie van de vier Noord-Limburgse politiezones er niet komt.Samen Vooruit Lommel was destijds al kritisch voor het idee en is niet verbaasd door het nieuws. “Het was voor ons duidelijk dat dit vooral een politiek akkoord was tussen enkele CD&V-besturen dat voorbij ging aan deze realiteit”, zegt gemeenteraadslid Kris Verduyckt.

