Nergens laad je je elektrische auto sneller op dan in Houthalen-Helchteren

Hechtel-Eksel In deze kinderop­vang krijgt elk kind gratis fruit en soep in plaats van frisdrank en snoep: “Ideaal voor wie boterhamme­tjes vergeten is”

Een snoepje en een bekertje cola voor wie flink is, dat was vroeger bij veel kinderopvangen het credo. De tijden zijn echter veranderd: het fruitmoment is inmiddels al jaren een vaste waarde in IBO De Speelvogel in Hechtel. Het lokaal bestuur voelde de nood om dit aanbod nog uit te breiden en probeerde tijdens de paasvakantie een nieuwe formule uit.

13 april