Nachtelijke asfalteringswerken op de Grote Baan vanaf 3 augustus

De werken op de Grote Baan zullen in zes fases opgesplitst worden. Bewoners van de omliggende woningen zullen hierdoor maximaal twee nachten hinder ondervinden voor hun deur. Gedurende die twee nachten is het enkel mogelijk de woning te voet of met de fiets te bereiken.

Op kruispunten die aan de oost- of westkant aansluiten op de Grote Baan kan de verkeerssituatie gedurende de periode van de werkzaamheden wijzigen. Omrijden kan steeds via achterliggende gemeentelijke wegen. De vier grote kruispunten binnen de werfzone (Ringlaan, Herebaan-Oost, Kazernelaan, Koolmijnlijn) zullen nooit allemaal tegelijk worden afgesloten. Zo is er voor inwoners altijd een alternatieve route beschikbaar. Voor doorgaand verkeer zal één rijstrook beschikbaar blijven in beide richtingen. Overdag kan het verkeer in beide richtingen opnieuw over twee rijstroken rijden.