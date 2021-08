Man steekt ex-vrouw neer, dochters zijn getuige: “Hun geschreeuw ging door merg en been”

Hechtel-Eksel Hech­tel-Ek­sel zet olympische kajakkers in de bloemetjes: “Dit zal kinderen inspireren”

13 augustus Het Hechtel-Ekselse gemeentebestuur heeft kajakkers Artuur en Hermien Peters in de bloemetjes gezet. De broer en zus zijn allebei geboren en getogen in de gemeente en leverden de afgelopen Olympische Spelen beiden topprestaties. De huldiging gebeurde door drie schepenen in het gemeentehuis en in het bijzijn van de familie van de kajakkers.