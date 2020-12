Man schoot ex-vriendin door het hoofd terwijl haar mama toekeek: “Zaak na acht jaar eindelijk afgesloten”

Het was op 23 juli 2012 aan de Genkersteenweg in Hasselt dat Simons zijn ex-vriendin opwachtte. Zij zou die dag een interimkantoor buitenstappen terwijl haar mama in de auto wachtte. Hij stapte naar haar toe, en haalde drie keer de trekker over. Ze werd geraakt in de rug toen ze wegliep en kreeg dan van zeer dichtbij nog twee kogels in haar hoofd toen ze op de grond lag. Wonderwel overleefde het meisje de moordaanslag.