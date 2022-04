Man laat vrouw (21) dood in bed liggen na overdosis terwijl hij naar werk gaat en krijgt 36 maanden cel met uitstel

Beringen IN BEELD: Kinderen amuseren zich kostelijk op nieuwe glijbaan aan Avonturen­berg

Deze woensdag bleef het ondanks eerdere weersvoorspellingen droog en was er zelfs af en toe een streepje zon te bespeuren boven de Limburgse hemel. Ideaal weer voor de schoolgaande jeugd om de nieuwe glijbaan op de Avonturenberg een keertje ‘in te glijden’. De glijbaan werd afgelopen zaterdag in gebruik genomen. Deze vervangt een eerder exemplaar die gesloten werd vanwege te steil en te onveilig. Het speeltoestel bestaat uit roestvrij staal en onderging reeds een geslaagde risico- en veiligheidsanalyse. Ook op de buitenspeeldag aanstaande zaterdag wordt de glijbaan in de picture gezet, maar of de zon dan ook van de partij is, blijft voorlopig onduidelijk.

30 maart