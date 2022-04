Man laat vrouw (21) dood in bed liggen na overdosis terwijl hij naar werk gaat: 36 maanden cel met uitstel

De feiten speelden zich af op 18 februari 2020. Die dag kwam de jonge vrouw om het leven na een inname van GHB, MDMA en ketamine. Na de overdosis lag ze levenloos in het bed van een 34-jarige man uit Houthalen. Die vertrok die ochtend echter doodleuk naar zijn werk, een werf in Merksem. De man uit Houthalen moest zich een maand geleden samen met een 30-jarige kompaan uit Zonhoven bij de Hasseltse strafrechter verantwoorden voor de gebeurtenissen.

Paniekreactie

Die bewuste avond ging de 34-jarige man in elk geval met het slachtoffer naar bed. Ze vielen langs elkaar in zijn slaap, maar enkel de dertiger werd wakker. Het jonge slachtoffer had geen hartslag meer en er kwam bloed uit haar neus. De GHB werd in de vuilnisbak gegooid en zelf vertrok de beklaagde naar zijn werk, zonder de hulpdiensten te bellen. Later die dag vraagt hij wel aan een vriendin om te checken hoe het met de jonge vrouw is. Op die manier wordt haar dood vastgesteld. De verdachte spreekt vandaag van “een paniekreactie”.