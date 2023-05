Man (38) die verkrachting dronken vriendin filmde krijgt 2 jaar cel met uitstel: “Hij maakte misbruik van de situatie”

Een 38-jarige man uit Heusden-Zolder is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel omdat hij seks zonder geldige toestemming had met een 35-jarige vriendin uit Oost-Vlaanderen. Bovendien had de man de verkrachting gefilmd. Op het beeldfragment van tien tot vijftien seconden was te zien dat de vrouw haar ogen dicht had en niet bij bewustzijn was. De man is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.