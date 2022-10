Limburgse regisseur vertoefde vlak bij soepaanval op van Gogh in Londen: “Toen ik een foto wilde maken, kreeg ik een woeste blik van een bewaker toegeworpen”

KRC Genk Ladies wint tegen Zulte Waregem en doet goede zaken: “Hebben misstap tegen Gent rechtgezet”

Na een interlandbreak van twee weken ging het voorbije weekend de Super League opnieuw van start. KRC Genk Ladies toonde zich meteen bij de pinken en won verdiend met 0-2 bij concurrent Zulte Waregem, dat met vijftien op vijftien nochtans een schitterend parcours aflegde. Met deze driepunter nestelt Genk zich steviger in de top vijf. “Dit was een duel dat we absoluut moesten winnen. Meteen is de misstap tegen Gent uitgewist”, klonk Gwyneth Vanaenrode na afloop opgelucht.

13:40