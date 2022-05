Kappen van 12 hectare bos moet landduin van Helchteren herstellen: “Moeten bomenkap wél compenseren”

Oudsbergen Limburg heeft met Joris Evens nu ook eerste ‘geldarchi­tect’

Sinds kort is Joris Evens (40) uit Oudsbergen aan de slag als ‘geldarchitect’. Door alle geld- en verzekeringszaken van zijn klanten onder een vergrootglas te houden, bespaart hij hen telkens een fors bedrag. “Ik ben niet gebonden aan een of ander product of aan welke bank of verzekeringsmaatschappij dan ook. Het enige wat me interesseert is wat ik voor mijn klanten kan besparen”, vertelt hij enthousiast.

