JBC opent nieuw filiaal in game Fortnite: “Geen kledij in te koop, wel om er te spelen”

Het bedrijf ging in zee met expert Alexander Dumon, waarmee ze begin dit jaar GAME TIME! lanceerden, een wegwijzer voor ouders in de gaming. De digitale ‘winkel’ is een volgende innovatie op digitaal vlak. “De JBC Fortnite challenge is een next-level project. Deze digitale winkel biedt een heuse ervaring met uitdagende leuke en korte trials. Een unieke beleving voor spelers van elk niveau”, zegt Dumon.