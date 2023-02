Inbreker doodgestoken in Houthalense superette: uitbater (48) opgepakt

Sociaal werker riskeert vier jaar cel voor brandstich­tin­gen in asielcen­trum: “Jongen wil mij erbij lappen”

Een sociaal werker die tot voor kort in asielcentrum De Bark in Heusden-Zolder werkte, riskeert een gevangenisstraf van vier jaar en een boete van tweeduizend euro omdat hij volgens het parket betrokken is bij twee brandstichtingen met diefstal. Zelf beweert hij daar niets mee te maken te hebben. Volgens hem wil een minderjarige jongen hem erin luizen, omdat hij niet bij de man mocht logeren en dus in het asielcentrum moest blijven.