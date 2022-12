Inbreker (32) op heterdaad betrapt aan Grote Baan in Houthalen

Heusden-Zolder Laatste nieuwe brug over Albertka­naal in Viversel succesvol verhoogd

De laatste Limburgse brug over het Albertkanaal is verhoogd. De nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal in Viversel (Heusden-Zolder) is vrijdagnamiddag opengesteld voor het verkeer. Vlaanderen investeerde 7 miljoen euro in deze nieuwe brug.

25 december