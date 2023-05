HUIZENJACHT. Houthalen-Oost, of ‘Park van Genk’ in de volksmond: “Omgeven door natuur en toch op vijf minuten van de E314”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale vastgoedmakelaar. Deze week zijn we te gast in Houthalen-Oost, een woonkern in Houthalen-Helchteren met een diepgeworteld Genks verhaal.