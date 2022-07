Huidige omleidingen, afsluitingen en snelheidsbeperkingen blijven van kracht tijdens bouwverlof

Het zomerse bouwverlof start maandag 11 juli in de provincie Limburg en dat wil zeggen dat de aannemers van de werven in Houthalen-Helchteren er enkele weken tussenuit knijpen. De gemeente deelt daarom mee waar er nog hinder is. Van 11 juli tot 1 augustus ligt de werf van de fietsbrug stil. Aan de werken van de Grote Baan werken de arbeiders door tot 18 juli en starten opnieuw op 1 augustus. In de eerste week zal voor de uitvoering van de werken op geregelde tijdstippen één rijstrook moeten worden ingenomen op de Grote Baan richting Hechtel-Eksel. Voor het bouwverlof gebeurde dit voornamelijk tussen 9 en 15 uur, maar in de week van het bouwverlof kan dit tussen 6 en 18 uur voorvallen. Zo kan het voorziene nachtwerk overdag uitgevoerd worden.