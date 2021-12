Houthalenaar Stefano (24) haalt selectie voor eDevils

HouthalenHouthalenaar Stefano Pinna (24) is één van de drie eSporters die door de Koninklijke Belgische Voetbalbond werden geselecteerd om de komende kwalificatiewedstrijden voor de eNations League, het officiële FIFA Wereldkampioenschap voor eSporters in juli 2022, af te werken. Pinna was in het verleden al erg succesvol in de esports en is ook bekend van het VTM-programma ‘Jonge Wolven ’.

De vernieuwde eDevils vangen hun eerste internationale kwalificatietoernooi met veel ambitie aan. Vier keer geven ze gedurende twee speeldagen in 2 tegen 2-wedstrijden Zweden, Portugal, Finland, Duitsland, Roemenië, Italië en Rusland partij. De drie beste landen plaatsen zich voor het WK van volgende zomer. Als dat niet lukt, kunnen de eDevils nog een ticket afdwingen via een extra kwalificatietoernooi in mei.

Vertrouwen

“We hebben er alle vertrouwen in dat we ons met de eDevils kunnen kwalificeren voor de eindronde van een groot tornooi”, zegt Michaël Vanderheyden, eCoach en Specialist Esports bij de RBFA. “Dat zal ons helpen om te groeien en nog grotere stappen vooruit te zetten. Momenteel staan we op de 31ste plaats wereldwijd en ons eerste doel is om in de top 20 te geraken. Voor deze eerste reeks wedstrijden hebben we met Pinna en Bentato en reservespeler Newa een heel getalenteerde selectie samengebracht, maar hun vijf teamgenoten bij de eDevils zullen de komende weken en maanden ook het beste van zichzelf geven om bij de selectie te geraken. Zo pushen al onze spelers elkaar telkens naar hun beste niveau.”

Pinna speelt momenteel voor KRC Genk en voor AZ Alkmaar in de eDivisie op uitleenbasis. Daarvoor vertegenwoordigde hij de kleuren van PSV en Lille. In begin 2021 werd hij door Genk uitgeleend aan Venlo om in de eDivisie te spelen. Hij haalde de finale van de eDivisie en was in 2020 ook Frans Kampioen PS4. In 2018 werd hij wereldkampioen FIFA op de PlayStation.