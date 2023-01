Houthalen-Helchteren kent grootste daling in kinderarmoede in Vlaanderen: “Maar meertaligheid blijft een absoluut werkpunt”

Houthalen-HelchterenHouthalen-Helchteren telt 7.500 inwoners die een niet-EU-nationaliteit hebben. Daarmee is het een van de 28 steden en gemeenten die in aanmerking komen voor Plan Samenleven van minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld). Met dat plan ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen om samenleven in diversiteit te bevorderen.

Samen met Agentschap Integratie en Inburgering werkte de gemeente een plan uit om meertaligheid te bevorderen. “Dat blijft een absoluut werkpunt in Houthalen-Helchteren”, vertelt burgemeester Alain Yzermans (Vooruit). “De vraag naar oefenkansen Nederlands is hoog. Door de jaren heen hebben we steeds gezocht naar een aangepast aanbod. Zo hebben we de praatgroepen van vriendENtaal, Nederlands in de bib en andere taaloefengroepen. We hebben recent ook Brabbelnest opgestart. In dat project krijgen kleuters tien weken lang een taalbad als opstap naar de kleuterklas. Tegelijkertijd is er ook opvoedingsondersteuning en coaching voor de ouders.”

Quote “Onze verschil­len­de projecten voor taalonder­steu­ning hebben op tien jaar tijd onze kinderar­moe­de­cij­fers terugge­bracht van 24,7 naar 14 procent. Daarmee zijn we de grootste daler in Vlaanderen Alain Yzermans, Burgemeester Houthalen-Helchteren (Vooruit)

“We zien dat die taalstimulering een belangrijk effect heeft op kinderarmoede”, gaat Yzermans verder. “Onze verschillende projecten voor taalondersteuning hebben op tien jaar tijd onze kinderarmoedecijfers teruggebracht van 24,7 naar 14 procent. Daarmee zijn we de grootste daler in Vlaanderen.”

Door het succes van de afgelopen taalstimuleringsprojecten zal de gemeente ook de helft van de middelen van het Plan Samenleven verder investeren in oefenkansen voor het Nederlands. Leyla Nait Oufakir is sinds december 2022 een vaste ondersteuner van het Agentschap Integratie en Inburgering voor Houthalen-Helchteren. “In een eerste fase breng ik alle huidige oefenkansen en de noden in kaart. Die analyse hebben we nodig om te weten of er nieuwe initiatieven moeten komen of waar we de huidige kunnen uitdiepen.”

Sportlokaal als kansenplaats voor jongeren

Ook binnen sport en cultuur ziet de burgemeester grote kansen liggen: “We willen veel meer jongeren bereiken via sport en cultuur. We deden onlangs inspiratie op bij City Pirates in Antwerpen, wat we ook hier willen vertalen in Houthalen-Helchteren bij onze eigen voetbalclub FC Eendracht. We willen het sportlokaal op termijn opentrekken naar een polyvalente kansenplaats. Dat betekent dat coaches in de sportclub gaan kijken naar de noden van de jongeren. Dus naast een voetbalclub moet het ook een plek worden waar jongeren grotere kansen krijgen op de arbeidsmarkt, of ze moeten er terechtkunnen met problemen in de gezinssituatie.”

