Historisch voor Limburgse mobiliteit: Vlaamse regering keurt tunnels onder Grote Baan nu écht goed

LimburgEr komen definitief twee tunnels onder de Grote Baan in Houthalen-Helchteren en een elektrische trambus van Noord-Limburg tot in Hasselt. Het voorkeursbesluit van het Complex Project Noord-Zuid Limburg werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Een historisch moment, want wat 50 jaar lang niet lukte, kan vandaag wel. “Eindelijk is er een oplossing voor het belangrijkste mobiliteitsdossier in onze provincie", zegt minister Lydia Peeters (Open Vd).

Velen zullen het pas geloven wanneer de schop werkelijk de grond in gaat, maar dit is onmiskenbaar een doorslaggevende beslissing. “Voor Limburg is dit dé belangrijkste regeringsbeslissing van deze bestuursperiode. Niet alleen is er eindelijk zicht op een mobiliteitsoplossing die de doorstroming en verkeersveiligheid ten goede komt, we verbeteren hiermee ook de lucht- en leefkwaliteit van heel wat Limburgers.”

“Door te kiezen voor het voorkeursalternatief dat het minst schadelijk is voor natuur en landbouw, verhoogden we de slaagkansen. Nog nooit stonden de neuzen zo fel in dezelfde richting.”

Er komen concreet twee tunnels onder de Grote Baan in Houthalen-Helchteren voor het doorgaande verkeer. Voor het hoogwaardig openbaar vervoer wordt een trambus voorzien van Noord-Limburg tot Hasselt in een vrije bedding.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het scenario van tunnels in Houthalen én in Helchteren komt er nu eindelijk. © Bob moors

“Naast het mobiliteitsaspect heeft de gekozen oplossing een positieve impact op de leefbaarheid en natuur", zegt minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA). “De unieke troeven in het gebied zullen beschermd en verbeterd worden via ecopassages ter hoogte van de Mangelbeekvallei en Molenheide. En door het feit dat we de dorpskernen van Houthalen en Helchteren verkeersluw maken, zullen de luchtkwaliteit en de leefbaarheid er aanzienlijk verbeteren. Het plan voor de Noord-Zuid is een totaaloplossing. Dit betekent een enorme winst voor de hele regio.”

Minister Peeters wil zo snel mogelijk naar de realisatie van het project: “In de volgende fase worden de uitvoeringswijze bepaald, de vergunningen voorbereid en wordt er verder onderzocht hoe we omgaan met de impact van het voorkeursalternatief op het omliggende wegennet. In 2024 starten de voorbereidende werken, een datum waar ik blijf over waken, zodat we die timing halen.”

Begeleiding bewoners en handelaars

Het definitieve voorkeursbesluit brengt voor bewoners, eigenaars en handelaars langs de Grote Baan eindelijk zekerheid. “Dit treft heel wat bewoners en handelaars hoofdzakelijk aan de oostzijde van de Grote Baan, want hier moet extra ruimte gecreëerd worden voor de realisatie van de tunnels. We kunnen niet ontkennen dat de jarenlange onzekerheid nefast was voor heel wat eigenaars en ondernemers langs de Grote Baan. Er was een grote vraag naar duidelijkheid. Met de beslissing die we vandaag in de schoot van de Vlaamse Regering hebben genomen, kunnen we nu met een positieve blik naar de toekomst kijken.”

Eerstdaags ontvangen deze mensen opnieuw een persoonlijke brief in de bus met meer informatie over het verwervings- en begeleidingstraject.