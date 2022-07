Het Lachfestival is terug voor 35ste editie

Circus, improvisatie en spektakel, dat biedt het Lachfestival onder meer aan de bezoekers aan. Het vijfdaagse evenement zit boordevol humor, van stand-up comedy tot improvisatie en circusacts. Op verschillende locaties door de stad kan je deelnemen aan allerlei activiteiten. Voor de kinderen is er het Showmann & Co Kindercircus, een spectaculaire voorstelling voor kinderen tussen 6 en 15 jaar. Je kan ook gaan kijken naar improvisator Joseph Collard of het Improtheater. Er is een discobar, er zijn optredens van bekende comedians en daarnaast valt er nog veel meer te beleven. Elke dag heeft wel wat te bieden, maar het hoogtepunt van het evenement is het straattheaterfestival in het centrum van Houthalen op de laatste dag. Van heinde en verre zakken verschillende artiesten af naar Houthalen-Helchteren om de bezoekers aan het lachen te brengen en te amuseren.