Helchterenaar Stef Geers neemt op het Lachfestival 2022 het ‘Lachmanneke’ in ontvangst

Het is geen Lachfestival zonder de uitreiking van ‘het Lachmanneke’. Het Genootschap van Het Lachmanneke overhandigde de prijs van 2020-2021-2022 dit jaar aan inwoner van eigen bodem Stef Geers. Een veelzijdige kunstenaar, want hij is bezig met circus, theater, voorstellingen, try-outs en meer. Zijn non-verbale act scoort goed bij het festivalpubliek. Daarnaast serveert hij koffie vanuit de kleinste koffiebar ter wereld met zijn Fiat 500. Il Più piccolo barista staat voor lekkere koffie voor goedgezinde mensen. Met een glimlach op zijn gezicht zorgt hij voor een glimlach bij zijn klanten. Proficiat Stef!