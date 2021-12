‘Hacker’ Robbe (21) was één dag miljonair: “Ik had met het geld ook naar Rusland kunnen verhuizen, maar daar maak ik de wereld niet beter mee”

West-Limburg Vaccinatie­cen­trum West-Lim­burg op schema met booster­prik

Vaccinatiecentrum West-Limburg zal in 2021 voor het laatst prikken op 23 december. Daarna zijn er tot en met 2 januari geen prikmomenten meer. “Wij hebben op dit moment geen burgers meer die we nog kunnen uitnodigen, omdat zij volgens de richtlijnen nog niet in aanmerking komen voor een derde prik”, vertelt centrummanager Christoph De Beuckelaer. “Dit betekent dus dat wij op schema zitten voor onze derde prikken in 2021. De burgers die nu stilaan geactiveerd worden, komen pas vanaf januari 2022 in aanmerking.”

14 december