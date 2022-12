Group Machiels hoopt opnieuw afval te dumpen op REMO-stort: “Maar dit keer wil ze eerst advies bij de bevolking inwinnen”

Houthalen-HelchterenZal Group Machiels dan toch opnieuw afval kunnen storten op de REMO-site in Houthalen-Helchteren? Ze bereidt alvast een milieueffectenrapport voor. “Het staat iedereen vrij om zo'n rapport in te dienen, maar het verandert ons standpunt niet”, reageert Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir.

In oktober 2020 besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) al om geen milieuvergunning toe te kennen aan de NV REMO Milieubeheer – onderdeel van de Group Machiels, de beheerder van het stort – voor de uitbreiding van de stortplaats in Houthalen-Helchteren. Daar werd jaarlijks ongeveer 300.000 ton afval gestort dat niet verwerkt kan worden door recyclage of verbranding. Meer dan 55 procent van dat stortafval kwam van buiten Limburg. De aanvoer van afval bij REMO werd ook al stopgezet op 12 juni 2020.

Een bodemstaal die buurtbewoners namen aan de Stakeberg, vlak aan het REMO-stort, toonde enkele maanden geleden bovendien een veel te hoge concentratie aan cadmium aan: liefst acht keer meer dan toegestaan.

Quote Momenteel lopen er ook nog enkele onderzoe­ken naar vervuilin­gen in het gebied dicht bij de site. Voor ons is het essentieel dat de resultaten van die onderzoe­ken meegenomen worden in dit verdere traject, en zelfs mee bepalend zijn Stijn Van Dingenen van BUUR

In november liet Vlaams minister Zuhal Demir aan de Group Machiels nog weten dat het REMO-stort in Houthalen-Helchteren niet zal heropend worden. Maar het ziet ernaar uit dat Group Machiels tóch nog een poging wil doen. Dat laat oppositiepartij BUUR weten. “Er is een project-MER in de maak (MER staat voor milieueffectrapport, red.)", weet Stijn Van Dingenen van BUUR. Daarin wordt gemikt op de uitbating van nieuwe zandwinning, stortactiviteiten en ondersteunende activiteiten.

“Ter voorbereiding van de opmaak van zo’n nieuw project-MER dient Remo Milieubeheer NV nu een aanvraag in voor een ‘scopingadvies’. Daarbij wordt eerst een aanmeldingsdossier met de beschrijving van het geplande alternatieven- en effectenonderzoek voorgelegd aan de ruime bevolking.”

Bevolking

Wie wil, kan tot en met 2 februari het hele dossier inkijken en aansluitend meningen, vragen en bedenkingen meegeven over wat er allemaal precies onderzocht moet worden en hoe dit zal gebeuren. De bevolking wordt daarvoor ingeschakeld om haar idee daarover te geven. De doelstelling is om de bijkomende vragen mee te nemen in nog op te maken milieueffectenrapport.

Ervaringen uit het verleden

“Bezwaren tegen het project zelf indienen, kan pas als het afgewerkt milieueffectenrapport wordt voorgelegd in een openbaar onderzoek, gekoppeld aan een latere vergunningsaanvraag”, weet Van Dingenen. “Het is hun recht dit te doen, maar dat neemt niet weg dat de ervaringen uit het verleden meegenomen moeten worden in dit nieuw traject. Momenteel lopen er ook nog enkele onderzoeken naar vervuilingen in het gebied dicht bij de site. Voor ons is het alvast van essentieel belang dat de resultaten van die onderzoeken meegenomen worden in dit verdere traject, en zelfs mee bepalend zullen zijn.”

Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir zegt niet meteen van standpunt te veranderen. “Met het huidige gewestplan is dit niet vergunbaar, ook niet door de adviezen van het Agentschap Natuur en Bos. Maar het staat iedereen vrij om een milieueffectenrapport in te dienen, maar het verandert ons standpunt niet."

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.