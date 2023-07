Grote namen treden op tijdens volksfeest ‘Zomernoten’ in Houthalen-Helchteren

UPDATE België vraagt uitleve­ring ex-militair Sam H. aan Noorwegen, geen wapens gevonden in zijn woning

Ons land heeft de uitlevering van ex-militair Sam H. gevraagd aan Noorwegen. De man uit Leopoldsburg werd daar vrijdagavond gearresteerd nadat hij op sociale media premier De Croo had bedreigd. Wanneer H. precies uitgeleverd wordt, is nog niet duidelijk. “Dat hangt af van zijn houding en of hij wel of niet instemt met de uitlevering”, zegt Eric Van Der Sypt van het federaal parket. Na zijn uitlevering zal Sam H. verhoord worden.