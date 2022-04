Grondstaal van Jef en Aldo leidt tot groter onderzoek rond Remostort: “Kijken hoe groot de perimeter wordt”

Een bodemstaal van 19,2 mg/kg cadmium in plaats van de toegestane 2,4 trokken Aldo Rizzuto en Jef Lingier uit de grond in Houthalen-Helchteren, niet heel ver van het Remostort aan de Stakeberg. Volgens professor en toxicoloog Jan Tytgat is één enkele staal niet representatief als wetenschappelijk bewijs dat een hele zone vervuild zou zijn.

“We namen zoals voorgeschreven een bodemstraal van vijf centimeter in het bos niet ver van het Remostort in Houthalen-Helchteren”, zei Aldo eerder. “Dat deden we aan de Stakeberg, vlak achter de wijk Lillo. Waarom net daar? Omdat ik daar persoonlijk negen mensen ken die te maken kregen met kanker. Ik heb geen bewijs dat de link er is, maar een bodemstaal kan toch al iets vertellen.”

Dat de bodemstaal ernstige hoeveelheden cadmium vertoonde, staat vast. Het gemeentebestuur liet meteen weten de vaststellingen serieus te nemen, maar wees wel naar de uitgewerkte strategie die er al was.

Extra onderzoek

Intussen zijn er toch al contacten geweest met OVAM en de milieu-inspectie. De gemeente zegt nu een standaardprotocol te volgen. OVAM zal via de onderzoeksafdeling Witteveen+Bos een verkennend bodemonderzoek uitvoeren. Er moet wel nog bekeken worden welke perimeter rond de plaats van de bewuste staal onderzocht zal worden. Afhankelijk van die resultaten moet dan verder gekeken worden of extra onderzoek nodig is.

Vanaf deze week worden er op elf locaties luchtmetingen uitgevoerd gedurende een maand. Dat wordt in de zomer nog eens herhaald, en die resultaten worden vergeleken met het onderzoek dat drie jaar geleden al werd gevoerd.

Aldo laat weten tevreden te zijn met de beslissing én hoopt nu te weten waar ze aan toe zijn.