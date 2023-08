Genk laat proeven van vrijwilli­gers­werk tijdens ‘inleef­maand’

September staat helemaal in het teken van vrijwilligers. De hele maand lang kan je in Genk de meest diverse vrijwilligersjobs uitproberen, zonder enige verdere verplichting. Er zijn zo’n 75 verschillende vacatures in de aanbieding. Wij gingen een kijkje nemen bij de Fietsbieb, waar ze ook reparateurs zoeken voor hun uitleensysteem van kinderfietsen.