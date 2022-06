Er mag weer gezwommen worden in De Plas, maar er is nood aan extra redders

Zwemmen in De Plas kan weer op voorwaarde dat de groene vlag uithangt. De kans dat op sommige dagen niet gezwommen mag worden in De Plas, is blijkbaar groot door een tekort aan redders. “Iedere zwemvoorziening heeft moeite om voldoende redders te vinden", weet burgemeester Alain Yzermans (Vooruit).

Net zoals in de voorbije jaren zet het gemeentebestuur deze zomer ook weer in op veiligheid. “Picknicken is toegelaten, barbecueën mag niet. Honden moeten aan de leiband gehouden worden en mogen niet in het water. Wie graag een wandeling maakt in de natuurzones, moet op de paden blijven. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen op een veilige manier kan genieten van een uitstapje naar De Plas. Zelfs als je niet kan zwemmen, is De Plas een fijne plaats om te zitten, liggen of wandelen. Dagelijks zorgen medewerkers ervoor dat alles netjes blijft en dat er geen afval rondslingert.”