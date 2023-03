Echtgenoot Chris praat voor het eerst over lange verdwijning van zijn Simone (80): “De hulp was overweldigend, maar ze zal naar een rusthuis moeten”

Dierenasie­len in Limburg krijgen steun om energiere­ke­ning te betalen: “De drie grootste zelfs 25.000 euro”

Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) gaat 16 dierenasielen in de provincie Limburg helpen om hun energiefactuur te betalen. De Limburgse asielen kunnen rekenen op in totaal 150.000 euro steun. “Wij willen hen helpen om door een moeilijke periode te komen”, zegt Weyts. Het bedrag per asiel varieert van 1.000 tot 25.000 eurpo.