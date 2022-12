Drie inbraken in één nacht in Helchteren

Oudsbergen Oudsbergen zoekt uitbater voor zomerpop-up aan de Commande­rij van Gruitrode: “De zomerbar moet passen bij de histori­sche sfeer van het gebouw”

Oudsbergen is op zoek naar een uitbater voor een tijdelijke zomerbar op de kasteelkoer van de Commanderij van Gruitrode. Kandidaten hebben tijd tot 13 februari om een voorstel in te dienen. “We kijken niet alleen naar de cijfers, ook de beleving zullen we beoordelen.”

22 december