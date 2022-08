Domein Hoeverheide open voor klein publiek: “Grote ‘vijand’ van priester Daens bouwde dit ooit”

HelchterenDomein Hoeverheide in Helchteren kan op 11 september bezocht worden door het publiek, en dat gebeurt zelden. Erfgoed Helchteren zal er twee wandelingen organiseren voor maximaal 80 mensen. Het landhuis en het bijhorende domein zijn nog steeds in privéhanden, maar de eigenaar ziet een beperkt bezoek zitten. “Het domein kent zeldzame boomsoorten en dreven, gebouwd door de Aalsterse industrieel Léon Leirens-Eliaert", zegt heemkundige Emiel Vanvoorden (82).

In Helchteren, ver verscholen in het bos aan het fietsroutenetwerk, ligt Villa Hoeverheide. ‘Het kasteeltje' zoals de lokale inwoners dat noemen, is een indrukwekkende woning in Toscaanse bouwstijl. Het domein betreden is echter ten strengste verboden.

“De huidige bewoner is nu zo vriendelijk om zijn domein open te stellen, maar het mocht zeker niet voor massa zijn”, zegt Emiel Vanvoorden van Erfgoed Helchteren. De man kent het domein en de geschiedenis ervan uit het hoofd. Op monumentendag, op 11 september, zal hij voor 80 gelukkigen een exclusieve rondleiding geven.

“In 1860 kocht de rijke industrieel Léon Leirens-Eliaert een gigantisch gebied van 550 hectare heide op. ‘Woeste grond', noemde men dat. In België kwam er in 1847 een wet die gemeenten verplichtte om woeste gronden te ontginnen. Veel grond werd verkocht en omgezet tot landbouwgrond, of bebost met naaldhout voor mijnhout om in de mijnen te gebruiken.”

Volledig scherm Domein Hoeverheide met gids Emiel Vanvoorden. © Mine Dalemans

Een enorm stuk ‘woeste grond’ in Helchteren werd opgekocht door de Aaltserse industrieel Leirens-Eliaert, die er een groots landhuis liet bouwen. De rest liet hij aanplanten met bomen. “Hij liet er een neorenaissance kasteeltje in Toscaanse stijl bouwen, met enkele dienstwoningen, die er overigens nog steeds staan. Ook het park in Engelse landschapsstijl werd aangelegd. Hij liet als één van de eersten in ons land heel wat Amerikaanse eik importeren en aanplanten, om daarna die bomen weer te verkopen."

Vanvoorden vindt het vooral frappant dat net Leirens-Eliaert in Limburg terechtkwam. “De man was senator en runde één van de grootste textielfabrieken in Aalst, precies zo’n bedrijf waarvan priester Daens de wantoestanden over aankaartte. Volgens Daens was Leirens-Eliaert één van de meest conservatieve fabrikanten.” Het gaat daarbij over kinderarbeid, werken aan een hongerloon en dat in de meest mensonterende omstandigheden.

Volledig scherm Charles Liénart (foto) werd eigenaar nadat zijn schoonvader het bouwde rond 1870. © RV

Maar in Helchteren richtte Leirens-Eliaert met Villa Hoeverheide een buitenverblijf op waar hij met de familie vertoefde. “In 1898 werd zijn schoonzoon Charles Liénart de eigenaar, en hij steunde trouwens heel wat lokale projecten. Hij betaalde de vaandel én alle instrumenten voor de lokale fanfare van Lillo, die uit dankbaarheid hun fanfare ‘Hoeverheide' noemden. Vlakbij lag ook het stationnetje van Helchteren, gebouwd in 1866. Men zegt al wel eens dat de senator zijn macht uitoefende om de halte vlakbij zijn buitenverblijf te laten bouwen. Dat kan, want het ligt écht dichtbij, maar bewijzen hebben we daar niet van.”

Van de 500 hectare telt het gebied vandaag nog iets meer dan 70 hectare, en het is bijna volledig omheind. “Je hebt daar voor- en tegenstanders van, maar het gebied is wel zeer waardevol. Je hebt hier nog eeuwenoude landduinen liggen, en diersoorten die in alle rust kunnen vertoeven. Het terrein wordt beheerd door een conciërge”, besluit Vanvoorden

Als jij als één van de tachtig gelukkigen bij de rondleiding wil zijn, kan dat, maar je moet tijdig reserveren via 011/52.14.55 of 011/49.20.97. De wandelingen starten om 10.00 en 13.30 uur.

Volledig scherm Domein Hoeverheide met gids Emiel Vanvoorden. © Mine Dalemans

