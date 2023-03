Derde zoekdag naar vermiste Simone (80) gaat in: camerabeelden moeten de fietsroute in kaart brengen

“Het is belangrijk dat ik geloofd word”: slachtof­fer dat op festival aangerand werd, getuigt in de rechtbank

In de correctionele rechtbank van Hasselt is vandaag een zaak gepleit van een festivalganger die een jonge vrouw had aangerand. De beklaagde stuurde zelf zijn kat naar de rechtbank, maar zijn slachtoffer was wel dapper genoeg om haar verhaal te delen. En dat is er eentje van paniekaanvallen, slapeloze nachten en een blijvend trauma: “Hij zei tijdens zijn verhoor ‘Mevrouw is een zeveraar, ze wil mensen voor de gek houden.’”