Derde gevaarlijke xtc-pil gevonden op Extrema Outdoor

Damme/Lummen/Heusden-Zolder Jaar cel gevraagd voor verdachte van drie woningin­bra­ken

Een 34-jarige Albanees riskeert in de Brugse rechtbank een jaar cel voor drie woninginbraken in Damme, Lummen en Heusden-Zolder. Armando H. trok z'n betrokkenheid in twijfel en vroeg de vrijspraak.

3 juni