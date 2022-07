“De Plas is niet gevaarlijk, maar je moet de regels volgen”: vanaf woensdag mag er weer gezwommen worden

Houthalen-HelchterenMaandag en dinsdag mag er niet gezwommen worden in De Plas in Houthalen, en zal de rode vlag dus gehesen zijn. Vanaf woensdag kan dat wel weer, maar zoals altijd alleen in de bewaakte zone. Bij Watersport en Adventure Centrum Limburg die deze zomer duizenden bezoekers verwachten aan de De Plas, betreuren ze het trieste nieuws waarbij een jongeman verdronk . “Maar De Plas is géén gevaarlijke plek, als je je aan de duidelijk regels houdt", zegt clubverantwoordelijke André Gielen.

Na het incident in De Plas in Houthalen-Helchteren reageert men nog steeds geschokt op het overlijden van de 19-jarige jongeman uit Molenbeek in Brussel. De man was met enkele vrienden naar Houthalen afgezakt om wat te ravotten aan het water. Toen een bal blijkbaar buiten de bewaakte zone terecht kwam, ging de jongeman er achter aan. Zijn vrienden zagen hem echter onder gaan, en niet meer boven komen.

Enige tijd werd er naar de jongeman gezocht, en de brandweer kon hem na minutenlang zoeken uit het water halen. De reanimatie werd nog ingezet, maar alle hulp kwam te laat.

Snel werd duidelijk dat de jongeman een twintigtal meter buiten de afgebakende zone was geweest, en plots kopje onder ging. De brandweer bevestigde dat de zandbodem er op plaatsen plots kan afdalen naar metersdiepe kuilen. Het lichaam werd ook in de omgeving ervan gevonden.

Toeristen

Intussen luiden ook kritische stemmen. Zo zouden sommigen de Plas te gevaarlijk vinden, en zeker voor toeristen ver buiten de gemeente. “De lokale mensen kennen De Plas, maar toeristen hebben geen idee welke impact het diepe water kan hebben."

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het water wordt door meerdere clubs gebruikt voor watersporten, maar énkel in de afgebakende zone (foto) mag er gezwommen worden. © De Plas

Watersport en Adventure Centrum Limburg organiseert al decennia activiteiten in de omgeving van De Plas, ook aan het water. Coördinator André Gielen is geschrokken van het ongeval, en hamert op het belang van de bewaakte zone. “Via onze club hebben we voornamelijk activiteiten in het grootste deel van De Plas, waar je niet mag zwemmen. Dat gaat over pakweg vlotten bouwen, met zeilbootjes varen en andere watersporten. Elke deelnemer die het water betreedt, draagt steeds een strakke reddingsvest, anders kom je er gewoon niet op. Zwemmen is hier absoluut uit den boze, het veiligheidsdraaiboek is heel streng.”

Onwetend

Maar ook Gielen weet dat de regels vaak verbroken worden, veelal onwetend van de impact. “Geregeld zien we omwonenden de omheining passeren om toch in de verboden zone te zwemmen. Het mag niet, en toch gebeurt het. We kregen recent ook de vraag van een Scoutsgroep die na hun georganiseerde activiteit met onze club, een frisse duik wilde nemen. Ik verwijs hen dan naar de bewaakte zwemzone, aan het strandje iets verderop. De rest is uit den boze.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm WAC Limburg organiseert ook activiteiten pal langs het water. Links in de verte zie je de plas. © WAC Limburg

Draaikolken

Anderzijds ontstaan er verhalen over zware onderstromingen en draaikolken, maar dat is volgens Gielen niet het geval aan De Plas. “We varen hier al jaren en heb dat nog nooit ondervonden. Ook de temperatuur van het water is momenteel al lang niet meer zo warm geweest. Ik doe geen uitspraken over de oorzaak in dit geval, maar het lijkt me eerder een samenloop van omstandigheden.”

De gemeente hield maandag een evaluatie en besloot De Plas toegankelijk te houden voor het publiek, maar een zwemverbod in te lassen tot en met dinsdag.

Vanaf woensdag wordt de groene vlag gehesen en zijn de nodige redders en security aanwezig. Er wordt aan elke bezoeker gevraagd om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en bij een groene vlag enkel te zwemmen in de bewaakte zone. Bij een rode vlag mag er nooit gezwommen worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.