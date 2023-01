De Biekorf in Helchteren leeft zich uit op Don Boscodag

Hasselt INTERVIEW. Musti Önlen (31) vertelt in ‘De Weekenden’ over opvang van dak- en thuisloze jongeren: “Dat zij anno 2023 op straat moeten leven... Onaanvaard­baar”

“Ik begrijp hun zorgen, ik was ooit zelf thuisloos.” Het zijn de woorden van Musti Önlen (31), die tal van dak- en thuisloze jongeren via vzw Homie een dak boven het hoofd biedt. Een zwaar, maar broodnodig levenswerk dat de Hasselaar nu in het Eén-programma ‘De Weekenden’ met heel Vlaanderen deelt. “Ik heb het mentaal heel zwaar gehad, maar dat geeft mij vandaag de kracht om deze jongeren vooruit te helpen.”

