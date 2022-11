Cash gestolen in Houthalen-Helchteren bij inbraak

Helchteren Fakkel­tocht aan pastorie Helchteren is groot succes: “Site moet ontmoe­tings­plaats van het dorp worden”

In Helchteren vond vrijdagavond de fakkeltocht plaats georganiseerd door vzw De Pastorie. Er werd uitgegaan van een klein event, maar uiteindelijk schreven zich maar liefst 160 wandelaars in waaronder veel kinderen. “Het zijn dit soort initiatieven die we alsmaar vaker willen organiseren", klinkt het bij de vzw. Ze wil de toekomst van de 18de eeuwse pastorie in functie van de gemeenschap garanderen.

11 november