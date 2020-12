Camera’s leggen unieke ontmoeting vast tussen wolven en everzwijn

Diest Radio maken voor familie en patiënten in Sint-Annendael

18 december In het kader van de Warmste Week maakten ze in het psychisch ziekenhuis Sint-Annendael in Diest vrijdag 18 december radio onder de noemer ‘Lalalockdown’. Patiënten konden de uitzending volgen via de intercom maar ook hun families keken thuis mee dankzij een livestream. Zij konden nummers aanvragen voor hun dierbaren. Tegelijk werd een aantal andere warme initiatieven in de kijker gezet.