Busreis naar Italiaanse tentoonstelling Willy Van Parijs

Willy Van Parijs voorstellen is een open deur intrappen. De kunstenaar is wijd bekend van zijn schetsen, aquarellen, olieverfwerk, tekeningen en houtsneden. Zelfs beeldhouwkunst is hem niet vreemd. In de jaren ‘70 van vorige eeuw verzeilde hij met een vriend in Le Marche. Een godsgeschenk want de regio, de inwoners en de ongerepte natuur vormden een ideale voedingsbodem voor zijn kunstwerken. Intussen kent Van Parijs elk plekje in de streek en is de band met het stadje Potenza Picena zo intens geworden dat het stadsbestuur de man uitnodigt voor een expositie. Het is tevens bedoeld als dank voor de inzet en steun die Van Parijs destijds, samen met horeca-ondernemer Carlo Trobbiani en Ludo Snoks, ondernam om via benefietacties geld in het laatje te brengen en de getroffenen van de aardbeving te helpen.