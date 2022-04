“Brugpijlers worden snel geleverd”: nieuwe fase aan fietsbrug in Helchteren gaat van start

Houthalen-Helchteren JBC opent nieuw filiaal in game Fortnite: “Geen kledij in te koop, wel om er te spelen”

JBC is vanaf vandaag te vinden in de gamingwereld. Het familiebedrijf opende een digitaal filiaal in de razend populaire game Fortnite. “Een unieke experience voor spelers van elk niveau”, klinkt het bij het bedrijf. Je kan er geen kleren kopen, echter wel ‘uitdagingen’ aangaan.

1 april