Bromfietser (25) aangereden in Houthalen-Helchteren

Alleen­staan­de mama Catharina Cuomo (40) verliest strijd tegen kanker: “Zelfs tijdens pijnlijk­ste momenten wou ze zorgen voor anderen”

Catharina Cuomo (40), de alleenstaande mama van Yorbe (15) en Daliah (10), vertelde twee weken geleden nog aan onze krant dat ze door een uitgezaaide kanker enkele weken te leven had. Ze wou nog volop genieten van haar tijd met haar kinderen en startte zelfs een crowdfunding op om hun toekomst te verzekeren. Ondanks die volle levenslust is Catharina dinsdagnamiddag overleden. “Het is jammer dat ze niets meer van haar laatste wensen heeft kunnen afvinken”, vertelt vriendin Kirsten Van Eyck.