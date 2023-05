Brand in appartement in Houthalen-centrum

IN BEELD. Vier basisscho­len werken samen met theaterge­zel­schap en steken voorstel­ling in elkaar

Afgelopen zaterdag werden meer dan honderd bezoekers in cc De Buiting in Paal getrakteerd op een unieke theatervoorstelling van de Brede School in Beringen. Die vzw zet zich in voor talentontwikkeling bij kinderen en jongeren via naschoolse activiteiten. Samen met vier basisscholen werd het afgelopen jaar gewerkt aan het optreden.