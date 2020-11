Bordercollie doodgebeten in Houthalen, wellicht werk van de wolf.

Sint-Truiden Achttien maanden cel voor Truienaar met ‘zwarte garage’

3 november Een 45-jarige Truienaar krijgt een effectieve celstraf van achttien maanden voor de exploitatie van een werkplaats voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen tussen mei 2017 en februari 2019. De man was niet ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en beschikte niet over een geldig btw-nummer. “Zijn verklaringen en de vaststellingen van de politie en de inspectie tonen aan dat hij werkelijk nergens mee in orde was”, staat te lezen in het vonnis. “Toen hij voor gelijkaardige inbreuken onder voorwaarden in vrijheid werd gesteld, zette de beklaagde zijn ‘zwarte garage’ gewoon verder op een andere locatie." Naast de celstraf krijgt de man ook een geldboete van 4.000 euro.